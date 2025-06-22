Ночь Ивана Купала – это особое время, ведь тогда можно гадать на суженых – и для этого нужны только листочки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Для гадания на Ивана Купала обычно используют три разных типа листочков: папоротник, подорожник и травинки. И каждый из этих методов помогает достичь различных результатов.

Гадание на подорожнике

Для такого гадания нужно сорвать листочек подорожника и принести его в дом. И перед сном положите подорожник под подушку и произнесите эти слова: "Подорожник-подорожник, ты растешь у дороги, все знаешь и все видишь. Покажи мне во сне моего суженого".

И после этой простой присказки вам должен присниться будущий любимый или любимая.

Гадание на траве

Этот способ гадания известен уже давно: утром на Ивана Купала нужно сорвать возле своего дома две узкие, длинные травинки – такие, чтобы одна была длиннее другой. Короткая травинка будет символизировать вас, а длинная – любимого человека.

Поставьте две травинки в щелочку, и когда они начнут сохнуть, начнут также шевелиться – приближаться или отдаляться друг от друга. Если травинки тянутся друг к другу – тогда нужно ждать предложение руки и сердца. А вот если длинная травинка отклоняется, тогда человек, на которого вы погадали, потерял к вам чувства.

А вот если травинки сгибаются, но все же прикасаются друг к другу – это значит, что в отношениях не все просто, но надежда все еще есть.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли купаться на Ивана Купала – правильный ответ знают не все.

Гадание на листочках папоротника



Гадать можно на папоротнике / Фото Pexels

Папоротник – это один из главных атрибутов Ивана Купала. Легенды о поисках цветка в эту ночь известны, вероятно, всем – однако не все знают, что для гадания можно использовать листочек, и так узнать имя своего суженого.

В древности девушки брали листок папоротника и на каждое его ответвление загадывали имя парня. На всех листочках нужно завязать по нитке разного цвета, а потом погрузить папоротник в воду и прижать ко дну сосуда. И тот листок, что быстрее вынырнет – укажет, какое будет имя у любимого человека.