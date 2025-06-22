Ніч Івана Купала – це особливий час, адже тоді можна ворожити на суджених – і для цього потрібні тільки листочки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Для ворожіння на Івана Купала зазвичай використовують три різні типи листочків: папороть, подорожник та травинки. І кожен з цих методів допомагає досягти різних результатів.

Ворожіння на подорожнику

Для такого гадання потрібно зірвати листочок подорожника та принести його у дім. І перед сном покладіть подорожник під подушку та промовте ці слова: "Подорожник-подорожник, ти ростеш при дорозі, все знаєш і усе бачиш. Покажи мені уві сні мого судженого".

І після цієї простої примовки вам має наснитися майбутній коханий чи кохана.

Ворожіння на траві

Цей спосіб ворожіння відомий вже здавна: вранці на Івана Купала потрібно зірвати біля свого дому дві вузькі, довгі травинки – такі, аби одна була довшою за іншу. Коротка травинка символізуватиме вас, а довга – кохану людину.

Поставте дві травинки у щілинку, і коли вони почнуть сохнути, почнуть також ворушитися – наближатися чи віддалятися одна від одної. Якщо травинки тягнуться одна до одної – тоді потрібно чекати на пропозицію руки та серця. А ось якщо довга травинка відхиляється, тоді людина, на яку ви поворожили, втратила до вас почуття.

А ось якщо травинки згинаються, але все ж доторкаються одна до одної – це значить, що у стосунках не все просто, але надія все ще є.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна купатися на Івана Купала – правильну відповідь знають не всі.

Ворожіння на листочках папороті



Ворожити можна на папороті / Фото Pexels

Папороть – це один з головних атрибутів Івана Купала. Легенди про пошуки квітки в цю ніч відомі, певно, усім – проте не всі знають, що для ворожіння можна використати листочок, і так дізнатися ім'я свого судженого.

В давнину дівчата брали листок папороті та на кожне його відгалуження загадували ім'я хлопця. На усіх листочках потрібно зав'язати по нитці різного кольору, а тоді занурити папороть у воду та притиснути до дна посудини. І той листок, що найшвидше вирине – вкаже, яке буде ім'я у коханої людини.