Підошва праски стане як новенька: її можна почистити за 5 хвилин

Нагар на прасці виглядає не тільки неестетично, але й може зіпсувати одяг, який ви спробуєте випрасувати. Втім, почистити підошву праски простіше, ніж може здатися.

Очистити праску від нагару потрібно одразу ж, як ви помітите бруд – адже сліди від накипу можуть перенестися на одяг, коли ви його прасуватимете, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo.

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Сіль

Найкраще буде взяти більшу сіль – і її потрібно розсипати на паперовий чи бавовняний рушник. Ввімкніть праску на максимальну температуру та поставте плазом на рушник. І коли сіль почне темніти, це означатиме, що техніка поступово очищується.

І, витримавши праску на солі протягом деякого часу, її можна вимкнути та протерти чистою, злегка зволоженою праскою.

Харчова сода

Вам знадобиться всього 2 чайні ложки цього звичайного продукту. Розмішайте їх з водою чи оцтом, аби отримати пастоподібну кашку. Після цього нанесіть її на теплу прасувальну поверхню, а ділянки з підпалинами та нагаром протріть особливо ретельно.

Після цього залишки засобу потрібно начисто стерти чистою серветкою. Втім, зважайте, що для тефлону сода не підходить, адже вона може подряпати напилення.



Содою можна очистити підошву праски / Фото Pexels

Оцет

Ним можна очистити тефлонову та керамічну поверхню – його зазвичай змішують з водою у рівних пропорціях. Після цього просто вмочіть серветку у засіб та ретельно протріть підошву праски, аж поки вона не стане чистою.

Ще один спосіб очищення – змішати оцет з сіллю та водою, а тоді нагріти суміш, аж поки сіль не розчиниться. Втім, також потрібно стежити, аби вміст не закипів. Після того, як розчин знову охолоне, потрібно очистити ним праску.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна очистити рушники від затхлого запаху за допомогою всього одного диво-засобу.

Ацетон

Праску можна очистити від накипу і звичайним засобом для зняття лаку. Змочіть ним ватний диск та протріть підошву. Якщо це не допомагає, тоді потрібно залишити праску у вертикальному положенні на ганчірці, змоченій в ацетоні. Залиште так праску на ніч, і тоді поверхня стане як нова.