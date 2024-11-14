Більшість людей принаймні раз стикалися із проблемою пригорілої пательні, повідомляє 24 Канал. І незалежно від того, за яких причин це сталося, повернути блиск посуду – це зовсім нелегка справа.

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Чим можна відмити сковорідку?

Для того, щоб розібратися із нагаром на сковороді, вам може знадобитися кілька різних речей з кухні. Зокрема, часто використовують такі продукти:

Сіль. Вона діє як м'який абразив, допомагає поступово розчинити пригорілий шар на посуді.

Вона діє як м'який абразив, допомагає поступово розчинити пригорілий шар на посуді. Засіб для миття посуду. Він знадобиться для того, щоб видалити залишки жиру.

Він знадобиться для того, щоб видалити залишки жиру. Харчова сода. Вона відома своїми очисними властивостями, а також може м'яко розщепити пригорілі залишки їжі.

Вона відома своїми очисними властивостями, а також може м'яко розщепити пригорілі залишки їжі. Оцет. Він діє як кислотний розчинник та може пом'якшити навіть дуже складні забруднення.

Спершу сіль та харчову соду потрібно насипати рівномірним шаром на дно пательні. Також додайте туди кілька крапель засобу для миття посуду, а після того, як розподілите усе рівномірно, дно пательні потрібно накрити паперовим рушником.

Зверху заливайте усе оцтом. Почнеться реакція між содою та оцтом, і ви помітите легке шипіння. Боятися не варто – воно розчинить старий бруд. Залиште так сковорідку на годину, а після цього зніміть паперовий рушник та змийте залишки бруду теплою водою.



Сковорідку потрібно якісно чистити / Фото Pexels

Чим чистити сковорідки з різних матеріалів?

Втім, під час очищення вам потрібно бути уважними щодо матеріалу сковорідки. Адже деякі з них мають свої особливості, і нехтування ними призведе до того, що посуд просто передчасно зіпсується.