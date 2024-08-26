Час "врятувати" старі подушки: вони стануть м'якими і приємними на дотик

У вас вдома точно знайдеться одна-дві подушки, які вже не виглядають дуже гарно. Але й викидати їх шкода, так? Що ж, на щастя, робити це не потрібно, адже постіль можна врятувати.

Якщо ваші подушки вже виглядають зовсім несвіжими, це не значить, що вам потрібно негайно бігти до магазину і купувати нові. Всього кілька порад та лайфхаків допоможуть врятувати ті, що вже є у вас вдома.

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Як знову зробити подушку м'якою

Всього один трюк може дати усім вашим подушкам нове життя. Він простий та неймовірно доступний, і повністю змінить те, як відчувається сон. Все, що знадобиться для того, аби його використати – це тенісний м'яч та шкарпетка.

М'ячик вам потрібно покласти у будь-яку, навіть стару шкарпетку, а потім міцно зав'язати її вузлом зверху. Після цього закиньте її у сушильну машину разом з усіма подушками та поставте звичайний цикл на середній рівень нагрівання.

М'ячик буде відскакувати всередині барабана і по суті виб'є усі грудочки з вашої подушки, і так їх повернеться колишня м'якість. Але для того, щоб подушка і надалі залишалася пухкою, потрібно пам'ятати і про щоденні правила догляду за ними.



Подушку можна пом'якшити / Фото Pexels

Як доглядати за подушками

Потрібно проводити всього кілька процедур для того, щоб білизна тішила вас своєю м'якістю.