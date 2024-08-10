Вам знадобляться прості складники, які знайдуться у всіх в оселі. Можете пробувати кожен раз інший варіант, щоб віднайти те, що вам дійсно підходить.

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Оцет

Не бійтеся, що оцет засмердить всі кімнати. Він відчутний лише під час миття, а далі запах зникає. Змішайте 0,5 склянки оцту з 4 літрами теплої води та додайте 2 столові ложки засобу для миття посуду чи кілька крапель ароматичної олії.

Засіб для очищення скла

Рідину для миття вікон можна використовувати точково. Розпиліть його з пляшки на підлогу, а тоді просто помийте шваброю.

Щоб помити вінілові і кахельні підлоги рекомендовано змішати 1 частину засобу для миття вікон з 1 частиною теплої води. Для ламінованої підлоги четвертину склянки засобу треба розмішати з 1,5 літрами води.



Підлогу можна мити домашніми засобами / Фото Pexels

Засіб для миття посуду

Ця рідина не є агресивною, тому її можна використовувати на всіх типах підлоги. Проте часто використовувати не варто, щоб не було липкої плівки зверху.

Змішайте четвертину засобу з 3 склянками води або ж четвертину засобу для миття посуду змішайте з 2 склянками оцту, 2 склянками теплої води та половиною склянки лимонного соку.

Медичний спирт

Ламіновану підлогу добре відмиває медичний спирт. Змішайте склянку з 4 літрами води чи з оцтом і водою в пропорції 1:1:1. Спирт швидко випаровується, тому не утворить смуг на підлозі.