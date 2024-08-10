Вам понадобятся простые составляющие, которые найдутся у всех в доме. Можете пробовать каждый раз другой вариант, чтобы найти то, что вам действительно подходит.

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Уксус

Не бойтесь, что уксус замерзнет все комнаты. Он ощутим только во время мытья, а дальше запах исчезает. Смешайте 0,5 стакана уксуса с 4 литрами теплой воды и добавьте 2 столовые ложки средства для мытья посуды или несколько капель ароматического масла.

Средство для очистки стекла

Жидкость для мытья окон можно использовать точечно. Распылите его из бутылки на пол, а потом просто помойте шваброй.

Чтобы помыть виниловые и кафельные полы рекомендовано смешать 1 часть средства для мытья окон с 1 частью теплой воды. Для ламинированного пола четверть стакана средства надо размешать с 1,5 литрами воды.



Пол можно мыть домашними средствами / Фото Pexels

Средство для мытья посуды

Эта жидкость не является агрессивной, поэтому ее можно использовать на всех типах пола. Однако часто использовать не стоит, чтобы не было липкой пленки сверху.

Смешайте четверть средства с 3 стаканами воды или четверть средства для мытья посуды смешайте с 2 стаканами уксуса, 2 стаканами теплой воды и половиной стакана лимонного сока.

Медицинский спирт

Ламинированный пол хорошо отмывает медицинский спирт. Смешайте стакан с 4 литрами воды или с уксусом и водой в пропорции 1:1:1. Спирт быстро испаряется, поэтому не образует полос на полу.