В магазинах есть немало специальных средств для очистки стиральной машинки, впрочем есть несколько замечательных способов, которые позволят это сделать в домашних условиях.

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Болотный запах на стиральной машинке может появиться из-за бактерий и плесени, которые размножаются во влажной среде. Они могут питаться частицами порошка, ворсинками или крошками из карманов.

Чтобы избежать вони, после стирки двери стиральной машинки надо оставить открытыми. Это поможет ей высохнуть и проветриться, а плохого запаха не будет.



Лучшие советы для выведения плохого запаха из стиральной машинки / Фото Pexels

Как очистить стиральную машинку от плохого запаха

Попробуйте очистить барабан стиральной машинки с помощью раствора уксуса и соды. Смешайте 2 стакана уксуса и четверть чашки пищевой соды и добавьте четверть воды.

Все тщательно перемешайте и высыпьте в лоток для моющих средств. Уксус отдельно еще стоит залить в барабан. После этого включите стиральную машинку в холостую и выберите максимальную температуру и самый длинный режим.

Избавиться от плохого запаха можно с помощью отбеливателя. Сначала залейте 100 миллиграммов отбеливателя с хлоркой и выберите опцию стирки. Температура должна быть не ниже 60 ° С, а стиральная машина должна быть без вещей внутри.

От неприятного запаха поможет избавиться лимонная кислота. Засыпьте ее в лоток для моющего средства и запустите на длинный цикл, выставив максимально высокую температуру. После этого выберите режим полоскания, который удалит лишнюю лимонную кислоту из барабана.

Отдельно водой с уксусом можно протереть барабан и барабанные вставки стиральной машины. Просто смешайте уксус и воду в одинаковых пропорциях и протрите мягкой тряпкой.