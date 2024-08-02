Известковый налет может накапливаться ниже ватерлинии, поэтому его будет сложнее удалить. Некоторые используют даже нож, чтобы соскоблить толстый налет, другие же избавляются от остатков используя мощные, но вредные средства для очистки.

Читайте также Кондиционер для одежды покупать уже не нужно: поможет один ингредиент из кухни

Специалисты говорят, что от налета избавляет знаменитая газированная вода Coca-Cola и белый уксус. Они стоят недорого и являются нетоксичным ингредиентом, который моментально растворит известковый налет.

Как удалить известковый налет

Одним из лучших средств удаления известкового налета считается пищевая сода. Разведите ее с водой до получения пасты и оставьте на загрязненном месте на 10 минут, а потом вытрите губкой и смойте.

Если пятна желтого цвета вы заметили на поверхности ванны, то воспользуйтесь отбеливателем для белья, но смешайте его немного с водой. Нанесите раствор на проблемные места, а затем смойте.

В случае с сильными пятнами известкового налета советуем добавить в воду нашатырный спирт. Раствор нанесите на пятно и оставьте на 10 минут, а потом смойте горячей водой.

Чтобы эффективно избавиться от известкового налета в унитазе, возьмите столовый уксус и полейте его на налет. Такую процедуру лучше провести вечером, чтобы уксус всю ночь пробыл на стенках. Уже утром просто смойте водой, а остатки прочистите ершиком.

Также можно воспользоваться лимонной кислотой. Надо взять 2 пакетика лимонной кислоты: один растворите в бачке, другой высыпьте на стенки унитаза. Оставьте на 3 часа, чтобы лимонная кислота смогла размягчить известковый налет.