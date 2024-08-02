Если вы очень хотите достичь максимальной чистоты, свежести и ароматности только что выстиранного белья, тогда вы можете попробовать использовать различные покупные средства или кондиционеры. Или же использовать продукт с кухни, который поможет достичь очень похожего результата.

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Как использовать в стирке лавровый лист

Этот простой бабушкин трюк поможет использовать с пользой натуральный продукт – и лавровый лист на самом деле гораздо полезнее в стирке, чем вы когда-то могли представить. Обычно он оказывается дома как раз из-за своего насыщенного аромата, но используют его исключительно в кулинарии – впрочем, совершенно зря.

И лавровый лист может стать достойной и дешевой заменой кондиционера для стирки.



Стирать можно с лавровым листом / Фото Pexels

Преимущества лаврового листа в стирке

Во время стирки. Положите несколько лавровых листьев в тканевый мешочек и поместите в барабан стиральной машины. Этот метод поможет избежать рассыпания листьев, но так все равно высвободятся его свойства и аромат. Лавровый лист восстановит мягкость белья, ароматизирует его и поможет сохранить яркий цвет.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Предварительное замачивание одежды. Для того, чтобы эффект был еще лучшим, вы можете заранее замочить одежду с лавровыми листьями. Подготовьте для этого отвар, прокипятив в литре воды примерно 10 – 15 листьев. Оставьте настаиваться на 20 – 30 минут, а после этого процедите раствор. Налейте в ванну с водой и забросьте грязную одежду на несколько часов.