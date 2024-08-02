Якщо ви дуже хочете досягти максимальної чистоти, свіжості та ароматності щойно випраної білизни, тоді ви можете спробувати використовувати різноманітні покупні засоби чи кондиціонери. Або ж використати продукт з кухні, який допоможе досягти дуже схожого результату.

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Як використати у пранні лавровий лист

Цей простий бабусин трюк допоможе використати з користю натуральний продукт – і лавровий лист насправді набагато корисніший у пранні, ніж ви колись могли уявити. Зазвичай він опиняється вдома якраз через свій насичений аромат, але використовують його винятково у кулінарії – втім, цілком дарма.

Та лавровий лист може стати гідною та дешевою заміною кондиціонера для прання.



Прати можна з лавровим листом / Фото Pexels

Переваги лаврового листа у пранні

Під час прання. Покладіть кілька лаврових листків у тканинний мішечок та помістіть у барабан пральної машини. Цей метод допоможе уникнути розсипання листя, але так однаково вивільняться його властивості та аромат. Лавровий лист відновить м'якість білизни, ароматизує її та допоможе зберегти яскравий колір.

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Попереднє замочування одягу. Для того, щоб ефект був ще кращим, ви можете заздалегідь замочити одяг із лавровим листям. Підготуйте для цього відвар, прокип'ятивши у літрі води приблизно 10 – 15 листків. Залиште настоюватися на 20 – 30 хвилин, а після цього процідіть розчин. Налийте у ванну з водою та закиньте брудний одяг на кілька годин.