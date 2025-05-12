Некоторые приборы даже в спящем состоянии способны потреблять электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, для того, чтобы не переживать, что дома произойдет какое-то замыкание или сгорят устройства, лучше во время отпуска или какой-то многодневной поездки устройства из розеток выключать.

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Игровые приставки

Перед отъездом в отпуск, советуем отключать игровые приставки. Они способны потреблять много энергии в режиме ожидания и очень уязвимы к перепадам напряжения.

Компьютеры

Стационарные компьютеры также надо отключать. Из-за скачка напряжения оборудование может быть повреждено.

Устройства на литий-ионных батареях

Постарайтесь выключать все небольшие устройства и гаджеты с литий-ионными аккумуляторами. К этим устройствам относятся мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, электросамокаты, павербанки, портативные колонки, электробритвы.

Телевизор

Плазменные телевизоры являются достаточно дорогими, поэтому для того, чтобы защитить их от скачков напряжения, перед отъездом все же рекомендуется выключать. Кроме того, это снизит счет за потребленную электроэнергию.



Телевизор надо выключать с зарядки / Фото Pexels

Зарядные устройства

Не забывайте забирать зарядные устройства из розетки. В спешке можно забыть зарядку к телефону или ноутбуку. В отпуске вы уже не воспользуетесь устройством, а зарядки тем временем будут потреблять электроэнергию.

Приборы для укладки волос

Перед отъездом из дома обязательно убедитесь в том, что вы выключили фен, плойку или выпрямитель. Если их не вытащить из розетки, то после справления стола, может начаться пожар.

Кухонная техника

Нельзя оставлять включенными в розетку мультиварки, аэрогрили, блендеры, кофеварки или электрочайники. Они не тянут много энергии, но лучше эти девайсы все же вытащить из розетки.

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Микроволновка

Даже в спящем режиме микроволновка потребляет энергию, поскольку питает встроенные часы, которые в ней есть. Именно поэтому это устройство желательно выключать.