Деякі прилади навіть у сплячому стані здатні споживати електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, для того, щоб не переживати, що вдома станеться якесь замикання чи згорять пристрої, краще під час відпустки чи якоїсь кількаденної поїздки пристрої з розеток вимикати.

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Ігрові приставки

Перед від’їздом у відпустку, радимо відключати ігрові приставки. Вони здатні споживати багато енергії в режимі очікування та є дуже вразливими до перепадів напруги.

Комп’ютери

Стаціонарні комп’ютери також треба відключати. Через стрибок напруги обладнання може бути пошкоджене.

Пристрої на літій-іонних батареях

Постарайтеся вимикати всі невеличкі пристрої та гаджети з літій-іонними акумуляторами. До цих пристроїв відносяться мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електросамокати, павербанки, портативні колонки, електробритви.

Телевізор

Плазмові телевізори є досить дорогими, тому для того, щоб захистити їх від стрибків напруги, перед від’їздом все ж таки рекомендовано вимикати. Окрім того, це знизить рахунок за спожиту електроенергію.



Телевізор треба вимикати із зарядки / Фото Pexels

Зарядні пристрої

Не забувайте забирати зарядні пристрої з розетки. У поспіху можна забути зарядку до телефона чи ноутбука. У відпустці ви вже не скористаєтеся пристроєм, а зарядки тим часом будуть споживати електроенергію.

Прилади для укладки волосся

Перед від’їздом з дому обов’язково переконайтеся в тому, що ви вимкнули фен, плойку чи випрямляч. Якщо їх не витягнути з розетки, то після справлення столу, може початися пожежа.

Кухонна техніка

Не можна залишати увімкненими в розетку мультиварки, аерогрилі, блендери, кавоварки чи електрочайники. Вони не тягнуть багато енергії, але краще ці девайси все ж таки витягнути з розетки.

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Мікрохвильовка

Навіть у сплячому режимі мікрохвильовка споживає енергію, оскільки живить вбудований годинник, який в ній є. Саме тому цей пристрій бажано вимикати.