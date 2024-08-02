Вапняний наліт може накопичуватися нижче ватерлінії, тож його буде складніше видалити. Дехто використовує навіть ніж, щоб зішкребти товстий наліт, інші ж позбуваються залишків використовуючи потужні, але шкідливі засоби для очищення.

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Фахівці кажуть, що від нальоту позбавляє славнозвісна газована вода Coca-Cola та білий оцет. Вони коштують недорого та є нетоксичним інгредієнтом, який вмить розчинить вапняний наліт.

Як видалити вапняний наліт

Одним із найкращих засобів видалення вапняного нальоту вважається харчова сода. Розведіть її з водою до отримання пасти та залишіть на забрудненому місці на 10 хвилин, а тоді витріть губкою та змийте.

Якщо плями жовтого кольору ви помітили на поверхні ванни, то скористайтеся відбілювачем для білизни, але змішайте його трохи з водою. Нанесіть розчин на проблемні місця, а потім змийте.

У випадку з сильними плямами вапняного нальоту радимо додати у воду нашатирний спирт. Розчин нанесіть на пляму та залишіть на 10 хвилин, а тоді змийте гарячою водою.

Щоб ефективно позбутися від вапняного нальоту в унітазі, візьміть столовий оцет та полийте його на наліт. Таку процедуру краще провести ввечері, щоб оцет всю ніч пробув на стінках. Вже вранці просто змийте водою, а залишки прочистіть йоржиком.

Також можна скористатися лимонною кислотою. Треба взяти 2 пакетики лимонної кислоти: один розчиніть в бачку, інший висипте на стінки унітазу. Залишіть на 3 години, щоб лимонна кислота змогла розм’якшити вапняний наліт.