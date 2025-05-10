Еще наши предки верили в то, что возле дома нельзя сажать любые кусты, а надо разбираться в том, какие растения могут быть посажены во дворе, а от каких лучше обойтись, пишет 24 Канал.

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Чтобы не привлечь в дом несчастье и не навредить себе, лучше обойтись от кустов, потому что по словам специалистов, она наделены опасными свойствами.

Бузина

Многие садоводы любят кусты бузины за невероятный запах. Специалисты даже используют цвет для сиропов, которые помогают от бронхиальной астмы. Однако, бузина является ядовитой и опасной, поэтому возле дома ее сажать нельзя и находиться длительное время возле зацветших кустов, тоже.

Кусты гортензии

Гортензии имеют невероятный вид, поэтому кусты часто высаживают в клумбах возле дома. Цветы имеют разные цвета и цветут шикарными и большими бутонами. Но дело в том, что это растение считается токсичным.

Кстати, некоторые растения, которые вы вы посадите возле стволов деревьев, могут также отпугивать тлю – так что вы получите от них двойную пользу.

В листьях и стеблях содержится высокая концентрация ядовитых веществ, которые могут иметь плохое влияние на человека. Именно поэтому такие кусты не стоит сажать в тех местах во дворе, где вы проводите много времени.



Гортензии не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Туя

Дачники хотят украсить свой участок туей, однако по народным приметам, это небольшое деревце не символизирует ничего хорошего. Девушки не смогут выйти замуж или даже поздно женятся. Во многих культурах туя даже считается скорбным и печальным кустом.