Ще наші предки вірили в те, що біля дому не можна садити будь-які кущі, а треба розумітися на тому, які рослини можуть бути посаджені на подвір’ї, а від яких краще обійтися, пише 24 Канал.

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Щоб не привернути в дім нещастя й не нашкодити собі, краще обійтися від кущів, бо за словами фахівців, вона наділені небезпечними властивостями.

Бузина

Багато садівників люблять кущі бузини за неймовірний запах. Фахівці навіть використовують цвіт для сиропів, які допомагають від бронхіальної астми. Однак, бузина є отруйною та небезпечною, тому біля дому її садити не можна й перебувати тривалий час біля кущів, що зацвіли також.

Кущі гортензії

Гортензії мають неймовірний вигляд, тому кущі часто висаджують в клумбах біля дому. Квіти мають різні кольори й цвітуть шикарними й великими бутонами. Та річ у тому, що ця рослина вважається токсичною.

До речі, деякі рослини, які ви висадите біля стовбурів дерев, можуть також відлякувати попелицю – тож ви отримаєте від них подвійну користь.

У листі й стеблах міститься висока концентрація отруйних речовин, які можуть мати поганий вплив на людину. Саме тому такі кущі не варто садити в тих місцях на подвір’ї, де ви проводите багато часу.



Гортензії не варто садити біля дому / Фото Pexels

Туя

Дачники хочуть прикрасити свою ділянку туєю, однак за народними прикметами, це невеличке деревце не символізує нічого доброго. Дівчата не зможуть вийти заміж чи навіть пізно одружаться. У багатьох культурах туя навіть вважається скорботним та печальним кущем.