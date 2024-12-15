Вапняний наліт з крана зникне за хвилину: використайте копійчаний засіб

Вапняний наліт – це неприємність, що може зіпсувати зовнішній вигляд навіть новенького крана. І іноді звичайні мийні засоби не можуть із ним впоратися.

Очищати крани від вапняного нальоту потрібно регулярно, аби він не ставав застарілим – адже у такому випадку позбутися його буде набагато складніше, повідомляє 24 Канал.

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Чим почистити кран від вапняного нальоту

Вдома ви можете легко приготувати простий засіб, який допоможе з очищенням багатьох видів бруду: жиру, вапняного нальоту та застарілих плям. Для того, щоб приготувати очисник, вам потрібно взяти брусок господарського мила та натерти його на терці.

Після цього додайте до нього трохи харчової соди, 5 крапель нашатирного спирту та розведіть суміш водою, аби вона нагадувала пасту. Засіб, що у вас вийшов, потрібно нанести на кран і залишити так всього на кілька хвилин.

Після цього ще раз потріть кран щіткою та якісно змийте засіб водою. Ви відразу ж помітите, що кран став чистим та блискучим.



Кран може помити дуже легко / Фото Pexels

Але це не єдиний спосіб. Можна використати й інший засіб, який буде не менш ефективним, а саме – оцет. Основна його перевага полягає в тому, що засіб повністю натуральний, і він може якісно розщеплювати та розчиняти вапняний наліт. Все, що потрібно зробити – це розпилити на кран рідину.

Або ж ви можете намочити серветку з мікрофібри оцтом та обернути тканину навколо крана. Так залиште її на пів години, а після цього промийте кран водою. Від такого очищення він буде просто сяяти.