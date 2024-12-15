Щоб ванна кімната була охайною, час від часу очищуйте скляні поверхні від нальоту, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Душові дверцята й полички варто чистити після кожного використання. Якщо ж це займе багато часу, тоді треба робити глибоке очищення щотижня. Можна просто протерти ганчіркою з водою або швидким розпиленням засобу для чищення душових кабін.

Та якщо у вас немає спеціальних засобів, тоді можна скористатися домашніми методами, які чудово приберуть увесь наліт зі скляних поверхонь від води та шампуню.

Оцет

Оцтова кислота розщеплює мильний наліт. Оцет треба змішати з дистильованою водою в пропорції 1:1 та додати четвертину чайної ложки рідини для миття посуду. Розпиліть засіб на скло, зачекайте 5 хвилин, а тоді пройдіться зверху абразивною губкою. Можна додатково витерти його насухо рушником з мікрофібри без ворсу.



Скляні поверхні можна легко відмити / Фото Pexels

Лимонний сік

Ефективним засобом для чищення скляних душових дверей є лимонний сік. У ньому міститься кислота, яка справиться зі щоденним очищенням. У пульверизаторі треба змішати сік з водою в однакових пропорціях й додати четвертину чайної ложки рідини для миття посуду. Розчин розпиліть й протріть скло неабразивною губкою, тоді змийте водою й витріть скло рушником з мікрофібри.

Побутовий аміак

Наліт з душових дверцят можна прибрати побутовим аміаком. В 1 літрі води треба розмішати столову ложку побутового аміаку, обприскати плями й зачекати 5 хвилин, потерши неабразивною губкою. Після цього промийте водою й висушіть серветкою з мікрофібри.