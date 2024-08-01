Витяжка – це прилад, який є, певно, на кожній кухні. Та якщо її часто використовувати, з часом на ній накопичиться чимало жиру – а він не тільки псує зовнішній вигляд витяжки, але й знижує ефективність її роботи.

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Як швидко очистити витяжку

Коли час підтискає, потрібно поставити в пріоритет не тільки швидке, але й якісне очищення витяжки. Тож потрібно відшукати методи, які не вимагатимуть довгого очікування.

І один з них – це використання гарячої мильної води. Вам потрібно наповнити невелику миску чи ванночку гарячою водою та додати кілька крапель засобу для миття посуду. Після цього потрібно розібрати витяжку та всі знімні частини занурити у цей розчин та залишити так на 10 – 15 хвилин. Після цього потрібно ретельно протерти їх губкою, змиваючи залишки жиру та мила.

Коли ви очищаєте незнімні частини витяжки, потрібно буде використати губку із розчином. Занурте ганчірку чи губку в воду, змішану з засобом для миття посуду, але відіжміть так, щоб з неї не крапала вода. Ділянку потрібно протерти, а потім чистою ганчіркою змити розчин. За потреби процедуру можна повторити.



Витяжку потрібно вчасно чистити / Фото Pexels

Як прибрати застарілий жир з витяжки

Для того, щоб видалити застарілий жир, ви можете піти двома шляхами. Або ж використати спеціальний засіб, який можна придбати в магазині, або ж приготувати засіб самостійно з тих продуктів, які є вдома. Наприклад, ви можете зробити очищувач на основі соди, оцту та господарського мила.

Спершу потрібно змочити губку у 9%-му розчині оцту та ретельно промити ним усі брудні місця. Якщо фільтр надто забруднений, тоді краще зняти його й помістити у велику місткість. Залийте її оцтом та залиште на 20 – 30 хвилин.

Після цього оцет потрібно змити та щіткою почистити усі забруднені місця. Якщо оцту недостатньо для того, щоб впоратися із забрудненнями, тоді використовуйте соду. Спершу потрібно протерти витяжку та фільтр вологою губкою, а потім нанести на поверхню харчову соду. Залиште так на 30 – 40 хвилин, а потім змийте.

Також замість соди ви можете взяти лимонну кислоту, щоб отримати схожий ефект.