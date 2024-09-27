Як за 5 хвилин почистити кілограм горіхів: метод, про який знають одиниці

Чистити волоські горіхи – процес тривалий та часом не зовсім приємний для тих, хто живе у квартирі, оскільки молотком бити доведеться гучно довгий час. Виявляється, є чудовий метод, який допоможе очистити горіхи без проблем.

Лише деякі господині знають про дивовижний секрет, який допоможе впоратися з міцною шкаралупою, зазначила блогерка Катерина Онча. У своєму ютуб-каналі вона розповіла, який метод здатен впоратися з міцною шкаралупою та зберегти ядра горіхів цілими за кілька хвилин.

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Як швидко та легко очистити горіхи

Простий та ефективний спосіб дівчина перейняла від своєї бабусі, яка чистили горіхи саме так. Процес складається з кількох етапів, але вони прості та легкі. Спочатку вимийте волоські горіхи у воді та приберіть з них увесь бруд.

Поставте на вогонь глибоку каструлю з водою залитою по вінця та доведіть її до кипіння. Після цього додайте у воду горіхи та прокип’ятіть 5 хвилин. Під час кип’ятіння горіхів їх треба помішувати у воді. Завдяки цьому вони рівномірно прогріються з обох боків. Через 5 хвилин ви зможете їх чистити.



Ефективний метод чищення горіхів за 5 хвилин / Фото Pexels

Після кип’ятіння вони дуже легко та просто чистяться, тож вам не доведеться ними довго й гучно стукати. Достатньо буде лише трішки інструментом вдарити по середині горіха, аби дві половинки шкаралупи роз’єдналися. Сильно бити молотком не варто, оскільки після варіння горіхи розкриватимуться досить просто.

Блогерка порадила не викидати шкаралупу від горіхів. За її словами, вона чудово підходить для розпалу вогню, а перегородки від шкаралупи можна додавати до домашнього коньяку для кращого аромату.