Как за 5 минут почистить килограмм орехов: метод, о котором знают единицы

Чистить грецкие орехи – процесс длительный и порой не совсем приятный для тех, кто живет в квартире, поскольку молотком бить придется длительное время. Оказывается, есть замечательный метод, который поможет очистить орехи без проблем.

Лишь немногие хозяйки знают об удивительном секрете, который поможет справиться с крепкой скорлупой, отметила блогерша Екатерина Онча. В своем ютуб-канале она рассказала, какой метод способен справиться с крепкой скорлупой и сохранить ядра орехов целыми за несколько минут.

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Как быстро и легко очистить орехи

Простой и эффективный способ девушка переняла от своей бабушки, которая чистила орехи именно так. Процесс состоит из нескольких этапов, но они простые и легкие. Сначала вымойте грецкие орехи в воде и уберите с них всю грязь.

Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой залитой доверху и доведите ее до кипения. После этого добавьте в воду орехи и прокипятите 5 минут. Во время кипячения орехов их надо помешивать в воде. Благодаря этому они равномерно прогреются с обеих сторон. Через 5 минут вы сможете их чистить.



Эффективный метод чистки орехов за 5 минут / Фото Pexels

После кипячения они очень легко и просто чистятся, поэтому вам не придется ими долго и громко стучать. Достаточно будет лишь немного инструментом ударить по середине ореха, чтобы две половинки скорлупы разъединились. Сильно бить молотком не стоит, поскольку после варки орехи будут раскрываться достаточно просто.

Блогер посоветовала не выбрасывать скорлупу от орехов. По ее словам, она прекрасно подходит для розжига огня, а перегородки от скорлупы можно добавлять в домашний коньяк для лучшего аромата.