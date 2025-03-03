Навіть не доведеться знімати з вікон: як швидко почистити жалюзі

Миття жалюзів – це неприємне, але важливе завдання, відкладати яке надто сильно точно не варто. На жаль, саме на них зазвичай накопичується найбільше бруду у кімнаті.

Якщо знати всього кілька простих лайфхаків, чищення жалюзів може пройти надзвичайно швидко та просто. І для цього їх навіть не доведеться знімати з вікон, повідомляє 24 Канал.

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Чим мити жалюзі?

Перед тим, як починати прибирання, потрібно подбати про те, аби у вас були усі потрібні для цього інструменти. Зокрема:

пульверизатор;

губка для миття посуду;

чисті ганчірки;

серветки з мікрофібри;

гумові рукавички.

А ось чим чистити жалюзі? Звісно ж, в магазині можна знайти засіб для пластику, але якщо ви не хочете використовувати у себе вдома хімікати чи витрачатися на ще один мийний засіб, цілком можна приготувати його вдома з інгредієнтів, що вже є під рукою.

Для цього потрібно розчинити 3 ложки натертого господарського мила у трьох літрах теплої води. Окрім того, ви можете додати трохи мийного засобу для посуду, або ж замінити ним мило. Якщо ви хочете вимити жалюзі гелем для прання, тоді на п'ять літрів води потрібно взяти одну столову ложку засобу.



Жалюзі потрібно мити ретельно / Фото Pexels

Як помити жалюзі з дерева чи бамбука

Такі жалюзі можна очищати тільки сухою ганчіркою чи пилососом, а ось про воду краще одразу забути! Для цього попередньо повністю закрийте їх, очистьте, потім знову відкрийте та окремо ганчіркою протріть кожну складову конструкції.

Як почистити тканинні жалюзі

Для очищення жалюзів з тканини потрібно перевести їх у напіввідкрите положення, а тоді сухою ганчіркою прибрати пил. З пульверизатора нанесіть мийний засіб, потріть його губкою, а після цього – серветкою з мікрофібри. Уважно слідкуйте за тим, аби не залишити на тканині розводи!

Чим помити пластикові та металеві жалюзі?

Закрийте жалюзі та протріть їх від пилу: під час цього можна і потрібно кілька разів змінювати положення конструкції, аби максимально видалити весь бруд. Після цього нанесіть розчин для очищення з пульверизатора та дайте йому подіяти, залишивши на жалюзях на 15 – 20 хвилин. Після цього витріть губкою залишки засобу, відкрийте жалюзі та витріть кожну деталь окремо.