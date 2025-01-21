Жовті смуги назавжди зникнуть з унітаза: потрібний копійчаний засіб з аптеки
- Для видалення жовтих смуг з унітаза можна використовувати суміш господарського мила, харчової соди та нашатирного спирту.
- Альтернативні методи включають використання наждачного паперу, оцту з содою, або солі для очищення стійких плям.
З часом навіть на унітазі, який регулярно та ретельно миють, можуть з'явитися неприємні жовті смуги. Та є один перевірений і недорогий спосіб назавжди їх позбутися.
Вапняний наліт, бруд, сліди від жорсткої води – все це може залишитися на стінках унітаза та псувати його зовнішній вигляд. На щастя, вдома можна швидко приготувати засіб, який допоможе прибрати сантехніку та повернути їй білосніжний колір, повідомляє 24 Канал.
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Як прибрати вапняний наліт з унітаза?
Якщо ви не хочете користуватися дорогими хімічними засобами, альтернативу можна легко виготовити вдома. Для цього потрібно просто натерти на терці брусок господарського мила та додати туди трохи харчової соди, а ще – 5 крапель нашатирного спирту.
Суміш розведіть водою, поки не утвориться консистенція пасти. Після цього приготований засіб потрібно нанести на поверхню, що потребує очищення, і тоді залишити на 5 – 7 хвилин, після чого ретельно змити водою.
Нашатирний спирт допомагає почистити унітаз / Фото Pexels
Така суміш ідеально підходить для боротьби із жовтими смугами на унітазі, раковині чи ванній, які з'являються через вплив жорсткої води. За потребу, якщо бруд в'ївся надто сильно, пасту можна залишити на поверхні на годину, а вже після цього ретельно змити водою.
Але це не єдиний спосіб, яким можна скористатися.
- Наждачний папір. Якщо на унітазі залишаються стійкі шматочки вапняного нальоту, з якими не виходить впоратися звичайною щіткою, на допомогу прийде наждачний папір. Потрібно використовувати папір середньої зернистості, аби акуратно стерти та видалити пляму. Втім, з методом варто бути обережними, аби не залишити видимих подряпин на унітазі.
- Оцет та харчова сода. Це популярний засіб для чищення жовтих смуг на унітазі – потрібно залити в чашу склянку оцту, засипати чашкою соди й залишити на 10 хвилин. Після цього почистьте забруднену поверхню щіткою та залиште ще на 25 хвилин.
- Сіль. Сіль діє як абразив, тож може чудово впоратися із жовтими плямами. Та користуватися нею потрібно обережно, аби не пошкодити поверхню унітаза.