У такому випадку дуже важливо, щоб керівник інколи збирав усіх працівників разом на вечерю чи планував спільну поїздку, пише Catboss. Для всіх тих, хто працює віддалено, фахівці склали кілька порад, які допоможуть побудувати дружні стосунки.

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Зустріч колективу

У сучасному світі важко всім домовитися на якусь конкретну дату й зібрати за одним столом усіх, однак заздалегідь запланувати зустріч можна. Разом ви зможете обговорити робочі моменти чи вирішити актуальні питання. Це допоможе уникнути непорозумінь та підтримувати високий рівень комунікації в команді.

Канал для неформального спілкування

Нехай керівник створить для вас окремий канал у телеграмі для неформального спілкування. Там працівники можуть ділитися цікавою інформацією, різними мемами, жартами чи обговорювати теми, які не пов’язані з роботою.



Найкращі поради для дружби з колегами в онлайні / Фото Pexels

Подружіться з колегою

У команді точно знайдеться одна людина, з якою вам буде комфортно спілкуватися. Спробуйте налагодити з цією людиною зв’язок. Спочатку це можуть бути невимушені розмови, а згодом можете цій людині запропонувати неформальну зустріч.

Вітайте колег зі святом

Не соромтеся привітати колегу з днем народження, навіть якщо ви особисто незнайомі. Короткого повідомлення чи красивої картинки може бути цілком достатньо.

Проявляйте емпатію

Будьте уважними до потреб членів команди. Запропонуйте їм свою допомогу та поцікавтеся їхніми справами.