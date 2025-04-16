Бордові та з візерунками: як пофарбувати крашанки у каркаде

Великдень вже не за горами, а це значить, що потрібно розібратися, як можна пофарбувати крашанки.

Одним з головних символів Великодня є барвисті писанки, повідомляє 24 Канал. І, звісно ж, можна пофарбувати яйця за допомогою магазинних барвників. Та чимало домашніх продуктів можуть стати зовсім не гіршими природними альтернативами.

Цікаво Коли перед Великоднем можна садити город: потрібно знати

Як пофарбувати яйця у каркаде?

Чай каркаде відомий своїм насиченим рубіновим кольором та приємним кислуватим смаком. І, як не дивно, він може стати також відмінним барвником для яєць. По-перше, він абсолютно безпечний, але також може надати шкаралупі різних цікавих відтінків – від ніжно-рожевого до бордового й майже фіолетового – залежно від того, як довго ви будете тримати яйця у розчині та яка буде його концентрація.

Окрім того, коли яйця висихають, на їхній поверхні можуть проявитися різні цікаві розводи та кристалічні візерунки – а це додасть кожній крашанці унікальності.



Яйця можна пофарбувати у каркаде / Фото Pexels

Спосіб фарбування яєць за допомогою каркаде надзвичайно простий, і його легко зможе опанувати навіть повний новачок. Ось що потрібно для фарбування яйця в каркаде:

100 грамів чаю . Краще обрати якісний чай каркаде, адже від цього буде залежати насиченість кольору ваших крашанок;

. Краще обрати якісний чай каркаде, адже від цього буде залежати насиченість кольору ваших крашанок; 700 мілілітрів води;

білі курячі яйця. Коричневі яйця краще не брати – на них колір виглядатиме не таким насиченим та яскравим.

Спершу яйця потрібно якісно помити – стежте за тим, аби видалити будь-які забруднення та пил, а також маркування. Так ви зможете переконатися, що яйця пофарбуються рівномірно. У невеликій каструлі чи сотейнику потрібно заварити чай – доведіть суміш із ним до кипіння.

До речі, раніше ми вже розповідали, як пофарбувати яйця у блакитний колір домашніми засобами.

Після цього яйця потрібно покласти у киплячий розчин каркаде. Вогонь потрібно зменшити, і після того, як розчин закипить знову, варити ще 10 хвилин. Після цього вогонь вимикається, а яйця викладаються та охолоджуються на паперовому рушнику.

Так ви отримаєте ніжний, чистий відтінок. Та якщо ви хочете досягти більш насиченого кольору, можна знову покласти яйця в охолоджений розчин каркаде. Перед цим у нього також потрібно додати кілька ложок оцту, аби колір зберігався краще.

Яйця можна залишити у розчині на кілька годин чи на ніч – тоді ви отримаєте найбільш насичений та яскравий колір.