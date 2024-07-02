5 способів зміцнити прес під час простої ходьби: вони під силу кожному

Звісно, вам вже доводилося чути про те, наскільки корисними можуть бути звичайні щоденні прогулянки. І з їхньою допомогою ви можете навіть покращити стан свого преса!

Якщо під час своїх прогулянок ви також попрацюєте і над своїм пресом, це може принести чимало переваг для вашого здоров'я. Наприклад, міцний прес може покращити вашу поставу, зменшити біль у попереку та покращити баланс та координацію.

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Підіймайтеся на схили

Звісно, ходити прямою дорогою досить легко, а спускатися вниз – взагалі приємно, але саме підйоми на схили та пагорби будуть найбільш корисними для вашого преса. Також така ходьба залучить і ваші сідниці, адже вони працюють над стабілізацією тіла та підтримкою рівноваги.

Найкраще це робити на біговій доріжці, де ви можете контролювати усі параметри. Та не гіршою буде й ходьба містом, підйом в гори чи будь-яка інша активність, яка вам до вподоби.

Додайте силову ходьбу

Силова ходьба – це ходьба у швидкому темпі з перебільшеними рухами рук. І вона може покращити не тільки стан вашого преса, але й залучити серцево-судинну систему та силу м'язів.



Силова ходьба дуже корисна / Фото Pexels

І що швидше ви будете йти, то сильніше збільшиться довжина вашого кроку та розмах рук. І основним м'язам неминуче доведеться діяти сильніше, аби стабілізувати хребет.

Виконуйте випади під час ходьби

Стабілізація, яка потрібна під час випадів, може збільшити навантаження на основні м'язи. Ось як ви можете виконати такі випади: під час кроку зробіть випад вперед, а потім повторіть з іншою ногою.

Виконуйте цю вправу до втоми, а потім просто йдіть протягом хвилини — двох та повторіть випади.

Робіть перерви на присідання

Якщо ви зробите невелику перерву у своїй прогулянці для того, щоб поприсідати, це може допомогти вам покращити стан вашого преса. Вам не потрібно займатися цими вправами дуже довго, але стабільність у вправах зробить свою справу.

Носіть жилет з обтяженням

Якщо ви будете носити з собою додаткову вагу, це збільшить інтенсивність вашої ходьби, і прес буде залучений для того, щоб стабілізувати ваше тіло. Також ви можете брати з собою сумку чи рюкзак, якщо у вас немає спеціального жилета.