Якщо приділяти рослині достатньо уваги, то вазон здивує ростом й розміром листя, пише 24 Канал з посиланням на Fermer.blog. Підживлювати фікус можна мінеральними та органічними добривами, які однаково підходять для рослини.

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Органічна підгодівля фікуса

До органіки входить тваринний перегній чи пташиний послід, торф та рослинний перегній. У перегної тварин є велике джерело азоту, яке є необхідним для нарощування зелені. Пташиний послід теж є дієвим, але його треба використовувати не більше, ніж кілька грамів на 1 літр води. Цей послід треба вносити лише після того, як попередньо ґрунт буде зволожений водою.

Рослинний перегній містить азотні, фосфорні та калійні сполуки, які позитивно впливають на рослину.



Ріст фікуса можна покращити в домашніх умовах / Фото Pinterest

Мінеральна підгодівля фікуса

Фікус любить азот, який активізовує ріст, розвиток листя та пагонів. За забарвлення листя відповідає фосфор, а калій підвищує захисні функції рослини. Саме дефіцит цих речовин позначається на рості рослини, кольорі листя й формуванні нових пагонів.

Мінеральні препарати можна придбати в магазині. Вони можуть бути в сухому вигляді (порошки, таблетки чи гранули), або в рідкому, які змішують з водою.

Народні засоби для росту фікуса

У воді можна розчинити цукор (на 1 літр потрібно 40 грамів). Цей засіб дозволить активізувати ріст. Щоб не ускладнювати все, порошок цукру можна просто розсипати по поверхні.

Допомагає фікусу міцно заварений чай, який збагачує ґрунт киснем та розпушує землю. Підливати треба рослину лише чаєм. Сира заварка призведе до розвитку хвороботворних організмів, від яких вазон захворіє.

За м’якість ґрунту відповідає кавова гуща. Перед використанням її треба просушити, а тоді посипати на ґрунт.