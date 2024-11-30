Саме неправильний догляд призводить до того, що рослина погано цвіте або ж зовсім перестає це робити, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Щоб побачити пишне цвітіння орхідеї господиням доведеться докласти трохи зусиль.

Читайте також Місячний календар городника на грудень: попереду більше роботи, ніж ви очікували

Досвідчені квітникарі кажуть, що добре підживляє орхідею кориця. Вона дезінфікує землю й знищу патогенні грибки та бактерії, а також лікує рани, подряпини та інші ушкодження рослин після пересадки. Кориця чудово відлякує й знищує шкідливих комах, які можуть атакувати рослину.

Кориця допоможе орхідеї, якщо вона перезволожена. Вона сприяє швидкому відновленню та запобігає гниттю коренів. Потрібно насипати зверху на ґрунт одну чайну ложку кориці, щоб побачити, як за кілька днів вона вже почне розквітати.



Орхідея почне цвісти від кориці / Фото Pexels

Після кориці нові ростки та пагони почнуть рости з подвійною силою, оскільки кориця є чудовим стимулятором росту. Корицю також використовують як фунгіцид. Для цього 1/3 чайної ложки кориці треба залити склянкою гарячої води, перемішати й залишити настоятися до повного охолодження.

Цей розчин можна використовувати для підливання орхідеї, якщо є підозра на грибкові захворювання субстрату. Цей розчин допомагає повністю знищити плісняву, яка любить з’являтися в горщиках рослини.

Загалом орхідея починає погано цвісти через недостатнє освітлення, неправильний полив, надлишок чи нестачу добрив та пересадку. Тому важливо слідкувати за цими процесами.