Зима – це час холодів, і хочеться, аби принаймні вдома завжди залишалося тепло. Та якщо ви помітили, що батареї прогріваються повільно, або ж й взагалі холодні в деяких місцях, кликати майстра одразу ж не потрібно. Скоріш за все, ви цілком можете впоратися із проблемою самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як покращити роботу батареї

Якщо ваші батареї погано нагріваються, скоріш за все, їх потрібно збалансувати – а це легке завдання з відрегулювання потоку води, аби забезпечити рівномірне нагрівання. У випадках, коли на батареях є частини, які залишаються холодними тоді, коли інші вже нагрілися, це точний сигнал, що батарея потребує балансування.

Незбалансовані батареї можуть призвести до нерівномірного прогрівання приміщення та неефективного використання електроенергії. А відрегулювати роботу батареї ви цілком можете самостійно.

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Перше, що потрібно зробити – це вимкнути систему опалення та дочекатися, поки батареї повністю охолонуть. Після цього ви зможете безпечно працювати з вентиляційними клапанами без ризику обпектися.

Після цього дуже важливо знайти вентиляційні клапани на радіаторах у домі та відкрити їх, повернувши проти годинникової стрілки. Так вода зможе вільно циркулювати системою, а ви побачите, які частини батареї нагріваються швидше, а які – повільніше.



Батареї можуть грітися сильніше / Фото Pexels

Після цього потрібно увімкнути опалення та почекати, поки вода почне циркулювати системою. Зверніть увагу на батареї, що нагріваються першими – це допоможе зрозуміти, які клапани потрібно відрегулювати.

Після цього опалення варто вимкнути та знову дати радіаторам охолонути – це зрівняє рівень тиску та води в системі. Після цього варто налаштувати клапани – на батареї, що нагрівається першою, потрібно повертати клапан за годинниковою стрілкою, поки він не закриється. Після цього відкрийте його на чверть оберту.

Для точнішого налаштування використайте цифровий термометр. Після врегулювання клапана на першій батареї, час переходити до іншої. Та зважайте: що далі батарея перебуває від котла, що більше потрібно відкривати клапан, аби збільшити потік води.