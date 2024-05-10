Що робити, якщо вдома тече кран: проблему можна вирішити без сантехніка

Чимало людей рано чи пізно зіштовхуються із обридлою проблемою: з крана крапає вода, і це ніяк не припиняється. Та ви можете розібратися із цим самостійно.

Кран, що крапає, може не тільки дратувати, але і призвести до непотрібних і неочікуваних трат на воду. Тож варто розібратися із тим, як його можна відремонтувати. Для цього вам потрібно виконати всього кілька кроків.

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Як відремонтувати кран, що крапає

Перш за все, вам потрібно визначити тип крана, який встановлений у вас вдома. Скоріш за все, це один з цих двох типів:

Двохвентильний – має окремі вентилі для гарячої та холодної води.

– має окремі вентилі для гарячої та холодної води. Одноважільний – на ньому є тільки один важіль, яким регулюється температура чи натиск води.

Після цього вам потрібно перекрити воду. З двохвентильним краном вам потрібно знайти ці вентилі під раковиною та повернути їх за годиннковою стрілкою до упору. З одноважільним краном вам потрібно також знайти вентиль із різбленням та затягнути його гайковим ключем, поки вода не перестане текти.

Наступним кроком вам потрібно розібрати кран.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перш за все, зніміть декоративні ковпачки з вентилів чи декоративну накладку з важеля. Відкрутіть гвинти, які фіксують важіль чи ручки. Зніміть їх, а за допомогою гайкового ключа потім обережно відкрутіть гайку, яка фіксує картридж. Витягніть картридж чи прокладку, яку знайдете там.

Якщо прокладка зношена чи деформована, її потрібно замінити на нову, і те саме стосується також і картриджів. Після цього повторіть усі кроки у зворотному порядку та зберіть кран.

Якщо проблема після цього все ж не вирішилася, найкращим рішенням буде звернутися до професіонала.