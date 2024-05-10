Що робити, якщо вдома тече кран: проблему можна вирішити без сантехніка
Джерело:"Главред"
Чимало людей рано чи пізно зіштовхуються із обридлою проблемою: з крана крапає вода, і це ніяк не припиняється. Та ви можете розібратися із цим самостійно.
Кран, що крапає, може не тільки дратувати, але і призвести до непотрібних і неочікуваних трат на воду. Тож варто розібратися із тим, як його можна відремонтувати. Для цього вам потрібно виконати всього кілька кроків.
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Як відремонтувати кран, що крапає
Перш за все, вам потрібно визначити тип крана, який встановлений у вас вдома. Скоріш за все, це один з цих двох типів:
- Двохвентильний – має окремі вентилі для гарячої та холодної води.
- Одноважільний – на ньому є тільки один важіль, яким регулюється температура чи натиск води.
Після цього вам потрібно перекрити воду. З двохвентильним краном вам потрібно знайти ці вентилі під раковиною та повернути їх за годиннковою стрілкою до упору. З одноважільним краном вам потрібно також знайти вентиль із різбленням та затягнути його гайковим ключем, поки вода не перестане текти.
Наступним кроком вам потрібно розібрати кран.Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.
Перш за все, зніміть декоративні ковпачки з вентилів чи декоративну накладку з важеля. Відкрутіть гвинти, які фіксують важіль чи ручки. Зніміть їх, а за допомогою гайкового ключа потім обережно відкрутіть гайку, яка фіксує картридж. Витягніть картридж чи прокладку, яку знайдете там.
Якщо прокладка зношена чи деформована, її потрібно замінити на нову, і те саме стосується також і картриджів. Після цього повторіть усі кроки у зворотному порядку та зберіть кран.
Якщо проблема після цього все ж не вирішилася, найкращим рішенням буде звернутися до професіонала.