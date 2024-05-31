Постійно тече вода в унітазі: простий спосіб виправити проблему

На жаль, не існує нічого вічного, і з часом сантехніка вдома може почати давати збої. Головне – знати, як дати раду з такими побутовими проблемами.

З часом в унітазі може початися підтікання, і він почне працювати погано – після натискання кнопки зливу вода починає текти в каналізацію без перерви. І є щонайменше 3 причини, з яких вас може спіткати така проблема.

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Проблеми із запірною арматурою

Перш за все, у вашому унітазі може зноситися притискна манжета зливного клапану. І під час постійного натискання клапану ця деталь може втратити еластичність та припинити щільно перекривати отвір зливного клапана.

По-друге, може прийти в негодність сам запірний клапан – і тоді, звісно, користі від нього буде мало. Також на якість зливу води може впливати неправильно відрегульований поплавок – якщо він надто високо, тоді вода буде продовжувати литися в бачок навіть після закриття клапану.



Унітаз може текти з різних причин / Фото Pexels

З'явилося засмічення

Засмічення в будь-якій частині унітаза може призвести до того, що буде відбуватися підтікання. Зокрема, потрібно звернути увагу на зливний отвір, каналізаційну трубу, наявність тріщин та відколів, а також подивитися, чи немає проблем у з'єднанні між бачком та унітазом.

Як полагодити унітаз, якщо він тече

Перш за все вам потрібно зрозуміти, у чому саме полягає проблема – у бачку, унітазі або деінде. Якщо тече з бачка, вам потрібно зробити наступне:

перевірте запірний клапан;

перевірте поплавок – посмикайте його, аби він якісно перекривав воду;

перевірте манжету зливного клапана;

прочистіть злив від засмічень

Якщо підтікання відбувається з чаші унітаза, вам потрібно зробити так: