На келихах взагалі не буде розводів: ось секрет, як їх мити

Багатьом людям доводиться стикатися з такою ситуацією: приходять гості, і потрібно дістати келихи. Та в останню мить виявляється, що вони мають зовсім не показний, а натомість вкриті розводами.

Мабуть, більшість людей прагнуть підтримувати у домі ідеальний порядок – і бажано досягнути цього ще й з мінімумом зусиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як правильно мити келихи?

Для того, аби якісно помити келихи, не потрібно вдаватися до якихось надприродних зусиль – достатньо запам'ятати всього кілька порад, які допоможуть позбутися небажаних розводів.

По-перше, мити келихи варто у теплій чи гарячій воді – так можна ефективніше видалити і жир, і інші забруднення. Втім, для келихів з тонкого скла рекомендується уникати різких змін температури, аби уникнути пошкоджень.

Тож чимало фахівців схиляються до того, що починати варто з теплої води для видалення бруду, а потім промивати їх у холодній воді – аби запобігти появі плям від мила.

Також варто пам'ятати, що витирати ванні келихи варто бавовняним рушником – вони м'які та не залишатимуть ворсинок на склі. Втім, рушники з мікрофібри також чудово підходять для цієї мети, адже мають гладку текстуру та допомагають уникнути появі подряпин на склі.



Келихи потрібно обережно мити / Фото Pexels

Інше важливе правило – скляні келихи не можна мити у посудомийній машині, навіть якщо у вас є відповідний режим для цього. Завжди краще мити такий делікатний посуд вручну. Почати варто з того, що деякі види скла просто не вийде безпечно помити у посудомийній машині – зокрема це стосується тонкого скла та кришталю. Тим паче посудомийка не може вимити келихи до блиску.

До речі, раніше ми також розповідали про те, які звички неохайних людей роблять дім захаращеним. І краще від них відмовитися якомога швидше.

Для того, аби келихи блищали після миття, ви можете скористатися содою з водою. Зверніть увагу, що перед використанням розчину потрібно помити келихи зі звичайним мийним засобом. Після цього потрібно змішати столову ложку соди з літром холодної води.

Змочіть губку у цьому засобі та помийте келихи, як звичайним мийним засобом, а тоді змийте його водою. Не витирайте, натомість залиште келих ніжкою вгору на бавовняному рушнику.