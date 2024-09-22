Як швидко відмити жир у мультиварці: про це знають одиниці

Інколи жир з мультиварки та сам нагрівальний елемент досить важко вивести. У такому випадку варто скористатися лайфхаком, який допоможе повністю прибрати жир, від якого не залишиться й сліду.

Мультиварка для багатьох господинь є незамінною на кухні, пише "Главред". Цей прилад економить час та здатен приготувати чимало різноманітних страв. Щоб позбутися від жиру треба скористатися одним чудовим методом.

Читайте також Ці 5 помилок в організації кухні заважають вам: вони роблять її незручною та меншою

Як відмити жир у мультиварці

Спочатку треба зняти клапан зверху та розібрати мультиварку. Якщо кришку можна зняти, то потрібо натиснути на два виступи. Після цього її можна буде мити.

Для миття мультиварки вам знадобиться губка, мочалка з поролону, ватний диск, зубна щітка, миючий засіб та спирт 96%. У раковині спочатку помийте клапан і кришку, якщо її можна зняти. Далі нанесіть миючий засіб. Постарайтеся, щоб вода не потрапляла на нагріваючий елемент.

Добре протріть мультиварку від миючого засобу кілька разів, а тоді витріть сухою серветкою. Те ж саме повторіть зовні у девайсі.

При митті нагрівального елемента в мультиварці треба бути дуже обережними. Вода на нього не повинна потрапити, а миючий засіб вже буде неможливо вимити.

Дно мультиварки треба протерти губкою, вмочивши її в 96% спирті. Після цього треба зібрати мультиварку, ставлячи на місце клапан та нижню кришку. Не забудьте все протерти насухо.