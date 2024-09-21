Кухня – це практично головне приміщення в усій квартирі, і точно те, де створюється найбільше безладу. Тож подбати про те, щоб організація у цій кімнаті була ідеальною – це першочергове завдання, пише Woman&Home.

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Надто мала стільниця

Маленькі стільниці начебто звільняють місце на кухні, але водночас створюють чимало проблем під час приготування їжі. У вас не залишається місця для обробної дошки, каструль, тарілок, різноманітних інгредієнтів тощо.

Перше правило зручної кухні – наявність великої стільниці, за якою можна готувати. А ще одна проблема, яку мають чимало людей – накопичення на стільницях усіх можливих речей. Спробуйте їх прибрати, і ви відразу ж відчуєте, наскільки зручніше стало користуватися приміщенням.

Купівля речей без попереднього вимірювання

Найбільша помилка, якої ви можете припуститися – це покупка якоїсь тари без того, щоб виміряти попередньо простір, у якому ви збираєтеся зберігати цю річ. Іноді речі виявляються зависокими, чи замалими – і тоді доводиться витрачати надто багато простору на зберігання.

Невдале зонування

Зони на кухні надзвичайно важливі, і якщо ви не створили їх, це може призвести до великих складнощів у зберіганні та використання речей. Спробуйте створити такий простір, де олії, сіль, спеції, кухонне начиння та сковорідки з каструлями були поряд з плитою, а побутова хімія – біля раковини. Це значно спростить вашу роботу.



Невдале зонування може зіпсувати кухню / Фото Pexels

Зберігання без організації

Якщо у вас є десятки баночок для спецій, і ви просто ставите їх у глибокий ящик – це ще одна помилка. Натомість потрібно зібрати усі спеції в коробку, і тільки потім ставити її до шафи. Так ви збережете чимало місця, а ваші дрібні предмети будуть організовані та не створюватимуть візуального безладу.

Надто велика колекція каструль та сковорідок

Звісно ж, потрібно продумати способи організації різного посуду. Але не менш важливо також стежити й за його кількістю. Чи справді вам потрібні чотири сковорідки? І чи користуєтеся ви регулярно усіма каструлями, що займають ящики на кухні?

Якщо відповідь – ні, настав час прибрати зайвий посуд до комори чи віддати його друзям, або ж у комісійний магазин.