Здивуються всі: фантастичний продукт, який зможе відмити вікна до блиску

З настанням холодного періоду, миття вікон не є першочерговим завданням в день генерального прибирання, однак дощі сильно забруднюють вікна, тому їх все ж таки варто мити хоча б раз на 2 тижні.

Чисті вікна пропускають більше світла, тож потрібно все одно їх мити, видаляючи увесь бруд та пилюку, пише Express. Часом спеціальні спреї для вікон можуть залишати розводи, від яких важко позбутися. У такому випадку варто скористатися цікавим лайфхаком.

Цікаво Ці 5 несподіваних речей ви маєте чистити щотижня: це роблять одиниці

Чим помити вікна, щоб вони блищали

Виявляється, бездоганно впоратися з миттям вікон може оцет та газети. Він вимиває увесь бруд і плями, але має суттєвий мінус – різкий запах, який може тривалий час не вивітрюватися з кімнати. У такому випадку мийте вікна в теплий день, щоб мати змогу провітрити приміщення.

Та якщо на вулиці холодно, то можна помити вікна й без оцту. Фахівці кажуть, що з миттям впорається несподівана рідина – чорний чай. Дехто каже, що це найкращий засіб для очищення скла.

Важливо лише заварити чорний чай з пакетиків, оскільки заварка може містити чимало дрібних крупинок від листя, які можуть заважати при митті вікон.



Вікна чудово відмиваються чайною заваркою / Фото Pexels

Для миття вікон не обов’язково використовувати нові чайні пакетики. Це може бути використаний продукт. Зберігайте їх після кожного заварювання чаю, поки не накопичиться достатня кількість. Вам потрібно 10 таких пакетів, які треба замочити в гарячій воді та дочекатися, поки вона охолоне. Суміш повинна бути темно-коричневою.

Після того, як чайні пакетики настояться, суміш потрібно перелити в пульверизатор та розбризкати на брудні вікна. Для миття використовуйте стару газету, але мнути її не треба, папір має бути гладким. Вікна треба протирати вниз або поперек в одному напрямку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Ганчірки можуть залишати ворсинки на вікнах, а газета має жорстку структуру, тож не буде розшаровуватися. Як альтернативу газеті можете використовувати серветку з мікрофібри. Рами від вікон краще витирати паперовим рушником, оскільки газетні чорнила можуть залишити плями.