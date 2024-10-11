Удивятся все: фантастический продукт, который сможет отмыть окна до блеска

С наступлением холодного периода, мытье окон не является первоочередной задачей в день генеральной уборки, однако дожди сильно загрязняют окна, поэтому их все же стоит мыть хотя бы раз в 2 недели.

Чистые окна пропускают больше света, поэтому нужно все равно их мыть, удаляя всю грязь и пыль, пишет Express. Иногда специальные спреи для окон могут оставлять разводы, от которых трудно избавиться. В таком случае стоит воспользоваться интересным лайфхаком.

Интересно Эти 5 неожиданных вещей вы должны чистить каждую неделю: это делают единицы

Чем помыть окна, чтобы они блестели

Оказывается, безупречно справиться с мытьем окон может уксус и газеты. Он вымывает всю грязь и пятна, но имеет существенный минус – резкий запах, который может длительное время не выветриваться из комнаты. В таком случае мойте окна в теплый день, чтобы иметь возможность проветрить помещение.

Но если на улице холодно, то можно помыть окна и без уксуса. Специалисты говорят, что с мытьем справится неожиданная жидкость – черный чай. Некоторые говорят, что это лучшее средство для очистки стекла.

Важно только заварить черный чай из пакетиков, поскольку заварка может содержать немало мелких крупинок от листьев, которые могут мешать при мытье окон.



Окна прекрасно отмываются чайной заваркой / Фото Pexels

Для мытья окон не обязательно использовать новые чайные пакетики. Это может быть использованный продукт. Храните их после каждого заваривания чая, пока не накопится достаточное количество. Вам нужно 10 таких пакетов, которые надо замочить в горячей воде и дождаться, пока она остынет. Смесь должна быть темно-коричневой.

После того, как чайные пакетики настоятся, смесь нужно перелить в пульверизатор и разбрызгать на грязные окна. Для мытья используйте старую газету, но мять ее не надо, бумага должна быть гладкой. Окна надо протирать вниз или поперек в одном направлении.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Тряпки могут оставлять ворсинки на окнах, а газета имеет жесткую структуру, поэтому не будет расслаиваться. Как альтернативу газете можете использовать салфетку из микрофибры. Рамы от окон лучше вытирать бумажным полотенцем, поскольку газетные чернила могут оставить пятна.