Для посадки винограду треба звертати увагу на погодні умови та тип кореневої системи саджанця. Щоб не загубити майбутній кущ треба дотримуватися кількох основних правил.

Висаджувати саджанці винограду можна вже ранньою весною. Має бути стійка температура в межах +10 – 15°C, а ґрунту – +8 – 10°C. А от акрита коренева система передбачає посадку саджанців пізніше, у другій половині травня.

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Вибір місця посадки

Знайдіть для винограду південну або південно-західну частину ділянки, яка захищена від північних вітрів а буде на віддалі від дерев на 4 – 6 метрів. Виноград не любить низьких та мокрих місць з засоленим ґрунтом.

Залягання ґрунтових вод має бути на відстані не менше ніж за 2 метри від коренів рослини. В іншому випадку необхідно влаштовувати хорошу дренажну систему для відводу зайвої води.

Виноград любить родючий та пухкий ґрунт. Якщо ж на ділянці склад ґрунту інший, то його можна скорегувати та зробити правильний склад для посадкової ями.



Правила посадки винограду / Фото Pexels

Підготовка саджанця

Саджанець з відкритою кореневою системою треба злегка підрізати до світло-зеленого кольору пагона в місці зрізу. На ньому має бути не більше 5 найсильніших бруньок. Підріжте коріння на 1 – 2 сантиметри та залишіть довжину 15 – 20 сантиметрів. Важливо, щоб на зрізі корені були білувато-жовтого кольору. Це важливо для стимуляції розгалуження коренів.

Перед посадкою корені садівники радять вимочувати від 12 до 24 годин. Після цього коріння варто потримати в розчині стимулятора росту не більше ніж на 10 хвилин.

А от садженці з закритою кореневою системою вже не потребують такої підготовки. Їх просто висаджують в яму.

Підготовка посадкової ями

Яма для посадки винограду має бути шириною 50 сантиметрів та глибиною 70 сантиметрів. За 10 днів до посадки її треба заправити живильним ґрунтом. Між кількома садженцями відстань має бути 2 – 3 метри.

На дні ями обов’язково має бути дренаж. Далі готують поживну суміш зі змішаної садової землі (верхній шар землі з ями) з органікою (2 – 3 відра перегною або компосту, у який додають 200 грамів суперфосфату і сульфату амонію, золу 2 – 3 склянки, якщо ж ґрунт глинистий – пісок і розкисленний торф), укладають на дно ями шаром 30-40 сантиметрів, утрамбовують, заливають 2 – 3 відрами води, накривають невеликим шаром садового родючого ґрунту, щоб не було опіку коренів і дають осісти.

Висадка саджанця з відкритою кореневою системою

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На дно ями треба насипати горбок родючої землі. Туди розмістіть садженець та акуратно розправте коріння по дну, щоб воно було спрямоване строго вниз. Після цього засипте яму до країв родючим ґрунтом. Поставте підпору та добре полийте одним відром води.

Після вбирання вологи, земля може дати усадку, тоді треба досипати родючий ґрунт. Після закінчення посадки рекомендується замульчувати верхній шар ґрунту сіном, торфом, перегноєм, скошеною сухою травою або перепрілою тирсою.

Під час вкорінення саджанця місяць йому протипоказані прямі сонячні промені, тому необхідно притінення.

Висадка саджанця із закритою кореневою системою

Процедура посадки така сама, тільки не треба насипати горбик, а висаджувати в яму на рівний підготовлений шар.

Садженець винограду треба регулярно зволожувати, розпушувати обробляти від хвороб й шкідників, підв’язувати, правильно прищеплювати й видаляти зайві пагони. На наступний рік кущ повинен дати перший врожай.