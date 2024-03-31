Вперше підживлюють виноград ще перед цвітінням. Зазвичай це роблять майже одразу ж після того, як сходить сніг, тож не пропустіть цей важливий момент, щоб потім урожай був вдалим.

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Як правильно підживлювати виноград?

Після першого підживлення дуже важливо провести також друге та третє – добрива можна і потрібно вносити після закінчення періоду цвітіння та з появою перших ягід. Для того, щоб було зручно, варто класти добриво не в ґрунт, а до спеціальних дренажних труб.

Для того, щоб підживлювати виноград першого разу, вам потрібно використати мінеральні добрива з азотом: вони допоможуть кущам швидко прокинутися та почати рости. Вам потрібно виготовити таку суміш:

2 столові ложки суперфосфату;

1 столова ложка аміачної кислоти;

1 чайна ложка сульфату калію;

1 столова ложка аміачної селітри.

Всі ці частини потрібно ретельно перемішати, а після цього розподілити під кущами та внести на ділянку воду у великих кількостях. Якщо вашому винограду вже є три роки, ви можете використати ще одне дуже ефективне добриво. Для його виготовлення вам знадобляться:

40 грамів суперфосфату;

40 грамів карбаміду;

30 грамів сульфату натрію;

10 літрів води.



Виноград потрібно регулярно підживлювати / Фото Pexels

Органіка

Ще один прекрасний засіб підживити виноград – це використати органічні добрива. Та їх варто вносити або наприкінці весни, або в середині сезону, коли на винограді вже досить багато зелені та листя. Дуже добре підходить для цього коров'як та кропива. Для цього вам потрібно подрібнити листя рослини та залити його 10 літрами води.

Суміш залиште на кілька днів (до 5), а потім полийте виноград під корінь у теплий та сухий день.