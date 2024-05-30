Розводів на вікнах більше не буде: дієві методи, які справді працюють

Часто миття вікон завершується розводами, тож мають не зовсім привабливий вигляд. Якщо ви постійно боретеся з такою проблемою, то це питання можна вирішити завдяки кільком порадам.

Не завжди миття вікон призводить до ідеального блиску. Інколи цього важко досягнути навіть попри користування спеціальною серветкою з мікрофібри.

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Ви могли цього й не знати, але виявляється, що для того, аби на склі не було розводів, вікна треба мити в похмурий та безвітряний день. Це робиться для того, щоб залишки води не так швидко висихали на склі. Та окрім цієї поради, є ще кілька ефективних методів, які можуть вам допомогти.

Вода + оцет

Склянку теплої води змішайте з 50 міліграмами оцту. Суміш влийте в пульверизатор та розпиліть на вікно або ж вмочуйте в нього серветку для миття вікон.

Крохмаль

Крохмальний розчин добре вимиває старий бруд з вікон та не залишає розводів на склі. У літрі води розчиніть 1 столову ложку крохмалю. Нанесіть розчин на вікно та залишіть до повного висихання. Залишки крохмалю протріть сухою серветкою.



Від розводів на вікнах можна легко позбутися / Фото Pexels

Старі газети

Цей старий дідівський метод працює ще досі, бо справді є помічним та дієвим. Спочатку протріть вікна звичайною водою чи мильним розчином, а після цього мокре скло витріть газетним папером. Він швидко вбере зайву вологу, тож ніяких розводів не залишиться.

Нашатирний спирт

Розчин з нашатирного спирту не залишає слідів від розводів. У 500 міліграмах води треба розчинити 15 крапель спирту та помити цією рідиною вікна.

Мийний засіб + оцет

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Ця суміш добре вимиває жир зі скла, тому такою рідиною варто мити вікна на кухні. Змішайте 500 міліграмів води, 70 міліграмів оцту та чайну ложку мийного засобу для посуду. Помийте цим розчином вікно, а тоді повитирайте чистою водою й витріть насухо.

Сіль

Очистити скло та додати йому блиску може кухонна сіль. Розчиніть у склянці теплої води 2 столові ложки солі. Дочекайтеся, щоб всі кристалики розчинилися і тоді можете мити цією рідиною вікна.