Личинки хруща назавжди зникнуть з ґрунту: ось як їх позбутися

Травневі хрущі – це сезонні жуки, які зникають до кінця червня чи навіть раніше, а харчуються вони листям дерев. Та шкідливі вони з іншої причини: чимало біди можуть завдати їхні личинки, які можуть жити у ґрунті роками.

На першій стадії розвитку личинки хруща виглядають маленькими та брудно-білими. Втім, вони швидко ростуть та починають харчуватися не тільки гумусом, але й корінням усіх рослин, що трапляться на їхньому шляху. Поради 24 підготували способи, які допоможуть їх позбутися.

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Як зрозуміти, що хрущ з'явився на ділянці

Можливо, протягом літа та осені ви помічали, що деякі рослини починають швидко в'янути та гинути – це і є головним сигналом, що на вашій ділянці з'явилися личинки хруща. Вони прогризають корені, і такі рослини потім легко висмикнути з ґрунту.

Пошкодження коріння може повністю знищити не тільки городину, але навіть й молоді дерева. Підтвердити, що виною всьому личинки, можна тільки у випадку, якщо ви знайдете її. Втім, зазвичай це зовсім не складно.



Личинок хрущів неважко виявити на ділянці / Фото Pexels

Як боротися з личинками

Головна проблема у боротьбі з борозняком у тому, що поступово личинки заглиблюються у землю все далі – на 30 чи навіть 40 сантиметрів. Саме тому їх іноді важко видалити та знищити під час перекопування городу механічним шляхом.

Ви можете спробувати боротися з личинками за допомогою вилову та знищення дорослих особин. Для цього потрібно приготувати світлову пастку: взяти посудину, обмазану солідолом чи іншою липкою речовиною, та встановити всередині джерело світла.

Коли боретеся з личинками, важливо також пам'ятати, що їм дуже не подобається азот, тож гарне підживлення городу цією речовиною може стати у пригоді: використайте аміачну селітру чи інший препарат, який його містить.

Та все ж найбільш ефективними методами боротьби вважаються інсектициди. Рекомендовано застосовувати препарати, які мають контактно-кишковий принцип дії.