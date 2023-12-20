Смужки для пор вже кілька років користуються неабиякою популярністю. Вони допомагають видалити забруднення, залишки макіяжу та чорні крапки, і шкіра після них виглядає гладкою та бездоганною. І експертка з догляду за шкірою Мономіта Чакраборті розповіла, як зробити смужки для пор самостійно вдома.

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Смужки для пор з яєчного білка

Вважається, що яєчний білок може тимчасово звужувати пори. Вони можуть мінімізувати імовірність утворення нових чорних цяток та допоможуть видалити ті, що вже є у вас на обличчі. Окрім того, яєчний білок не абразивний та не пошкодить вашу шкіру, а також він багатий на поживні речовини. Окрім того, якщо деякі мертві клітини закупорюють ваші пори, ви можете видалити їх за допомогою цих смужок.

Вам знадобляться:

1 яєчний білок;

паперовий рушник;

чашка.

Для початку вам потрібно очистити лице та витерти його насухо. Після цього розбийте яйце та відокремте білок від жовтка. Нанесіть на шкіру шар яєчного білка, і особливу увагу приділіть тим зонам, де є найбільше чорних цяток.



З яєць можна виготовити смужки для пор / Фото Pexels

На білок покладіть паперовий рушник і обережно притисніть, щоб він приклеївся до шкіри. А за 20 хвилин зніміть паперовий рушник та вимийте обличчя прохолодною водою, щоб видалити залишки яйця. Після цього висушіть обличчя та не забудьте нанести зволожувальний крем.

Смужки з цукру та меду

Існує і інший спосіб виготовити поживні смужки для пор. Мед допоможе зберегти вологість шкіри та пом'якшити її. А абразивна структура цукру буде діяти, як природний пілінг і стане чудовим інгредієнтом для догляду за шкірою.

Вам потрібні:

3 столові ложки цукру;

2 столові ложки меду.

Для приготування смужок змішайте у сковороді чи невеликій каструлі цукровий пісок та мед. Після цього нагрійте сковороду на кілька хвилин. Згодом, коли інгредієнти перемішаються, дайте суміші трохи часу для того, щоб охолонути.

Потім акуратно нанесіть суміш на шкіру та залиште на 15 хвилин, щоб вона повністю застигла. Зніміть суміш та вимийте обличчя. І не забудьте про зволожувальний крем в кінці!