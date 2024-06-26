Мошок більше не буде: названо засоби, які відлякують надокучливих комах

Мошки є дуже надокучливими, особливо на кухні, тому від них треба обов’язково позбавлятися. Експерти назвали засоби, які здатні їх відлякати з оселі.

Маленькі дрозофіли з’являються в будинку чи квартирі не просто так. Здебільшого вони злітаються на залишки їжі чи підгнилі фрукти. Тому дуже важливо слідкувати за їхньою свіжістю, бо навіть найменша поява гниття призведе до появи мошок на кухні.

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Поява мошок у квартирі може бути викликана органічними відходами. Найбільше дрозофілів розмножується у смітниках, де знаходяться харчові відходи.

Також причиною їхньої появи є кімнатні рослини. Якщо земля у горщиках волога – це ідеальне середовище для появи личинок.

Не менш поширеною причиною появи комах є проблеми із сантехнікою. До появи шкідників ведуть засмічення в трубах та залишки їжі в раковині чи біля неї. Тому треба провести ретельне прибирання, аби звести до мінімуму їхню появу.

Народні засоби від мошок

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Чимало людей люблять використовувати винну пастку від мошок. У склянку чи банку треба налити трохи червоного вина та затягнути зверху харчовою плівкою. Тоді зубочисткою варто зробити кілька отворів. Комахи залетять всередину, але вже не зможуть вибратися.

Також добре допомагає позбутися від дрозофілів рідке мило та яблучний оцет. У банці змішайте оцет та кілька крапель мила. Рідину розставте в тих місцях, де помічали раніше скупчення комах.

Деякі експерти кажуть, що помічною є пастка з молока, чорного перцю та цукру. У склянці треба розвести 4 столові ложки цукру та 2 чайні ложки меленого перцю. Усе перемішайте, додайте молока та підігрійте на повільному вогні. Розлийте готовий розчин по баночках та розставте в тих місцях, де є найбільше шкідників. Мошок привабить запах, тому вони там потонуть.

Є ще один чудовий засіб – ванілін, який може допомогти нічим не гірше. У склянку води треба додати 1 чайну ложку порошкового ваніліну, перелити в пульверизатор та побризкати в місцях скупчення комах.

Для ще кращого ефекту можна зробити саше з ваніліном. Насипте його у тканинні мішечки та розкладіть на полички, біля фруктів на кухні чи смітника. Дрозофіли не люблять запаху ваніліну, тому не затримаються у вашій оселі.