Туалетне сидіння є одним із найскладніших місць прибирання в туалеті, бо жовті плями на пластику є найстійкішими. Якщо використати один дієвий предмет, то навіть не доведеться використовувати відбілювач проти плям.

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Як видалити жовтизну з кришки унітаза

Деякі хімічні спеціалізовані засоби можуть бути агресивними щодо поверхонь та зіпсувати речі. Тому найкраще використовувати побутові засоби, які працюють нічим не гірше.

Для чищення унітаза підходить WD-40. Треба нанести незначну кількість рідини на ганчірку та акуратно потерти забруднені ділянки унітаза. Залишіть засіб на 8 хвилин, а тоді ще раз протріть ганчіркою. Цей засіб здатен видалити стійкі плями та є особливо ефективним проти плям на сидінні унітаза.

Окрім того, засіб створює ущільнення навколо постраждалих ділянок, не дозволяючи плямам прилипати до пор поверхні, що запобігає повторній появі плям на сидінні унітаза.

Щоб надалі уникати пожовтіння кришки унітаза використовуйте м'які чистячі засоби, мийте оцтом, содою та перекисом водню. Ці засоби треба залишити на поверхні на деякий час, а потім змити. Саме ці прості засоби допоможуть повернути пожовклому унітазу колишню чистоту.