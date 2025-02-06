Іржу з унітаза можна легко вивести: є 3 унікальні методи

Однією з найпоширеніших проблем в унітазі є іржа. Може здаватися, що уникнути її вже неможливо, втім є кілька методів, які здатні ефективно побороти їдкі плями, після використання яких унітаз стане білосніжним та виглядатиме наче новий.

Наліт та жовті плями на унітазі з’являються через погану якість води, пише 24 Канал. Побутова хімія не завжди може вивести іржу. Якщо ж ви боїтеся використовувати агресивні засоби, тоді варто скористатися народними лайфхаками, які можуть здивувати результатом.

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Є 3 способи виведення іржі з унітаза. Все, що вам потрібно - це гумові рукавички та йоржик.

Перекис водню та харчова сода

Соду та перекис треба змішати до пастоподібного стану. Засіб потрібно нанести на пляму іржі й залишити на годину, а після цього лише протерти йоржиком. Перекис знезаражує поверхню й добре розчиняє іржу, яка міцно в’їлася в стінки унітаза.



Поради, які допоможуть вивести іржу / Фото Pinterest

Оцет та лимонна кислота

На забруднення з іржею потрібно висипати кілька пакетиків лимонної кислоти. Зверху за допомогою ємності з пульверизатором розприсніть оцет, залишіть на певний час та просто змийте водою. Оцет є кислотою, яка відмінно бореться зі старою іржею.

Сода та оцет

Оцет налийте на плями з іржею, залишіть на 2 – 3 години, а тоді добре потріть унітаз йоржиком. Для додаткового ефекту варто скористатися содою. Достатньо буде насипати склянку засобу по внутрішній частині унітаза й протерти щіткою. Така суміш ефективніше допоможе видалити забруднення й розчинити іржу.

Щоб іржа не з’являлася на внутрішніх стінках унітаза, ретельно мийте його під час кожного генерального прибирання.