Лютий є найхолоднішим місяцем зими, а закриті вікна й сушіння одягу в приміщенні призводять до накопичення конденсату, пише 24 Канал з посиланням на Express. Це призводить до осідання вологи на стінах, після якої утворюється пліснява.

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Чому стіни у лютому треба обробити оцтом

Грибок може пошкодити не лише шпалери, але й меблі, тому від нього потрібно позбавлятися. Добре бореться зі спорами грибка недорогий засіб, який знайдеться в кожного вдома – це оцет. Засіб корисний тим, що вбиває цвіль та грибок під корінь, не даючи йому розповсюдитися.

Оцтова кислота добре вбиває грибок в домашніх умовах. Вона знищує бактерії та спори плісняви, що проникли в стіни. Цвіль розвивається в лужному середовищі, а оцет – кисле, тому при взаємодії з зі спорами грибка виводить їх та запобігає повторній появі.



Пліснява може накопичуватися у ванній / Фото Pexels

Наповніть пляшку з розпилювачем оцтом й нанесіть на уражену ділянку, залишивши приблизно на годину. Далі потрібно одягнути маску й рукавиці й зчистити залишки плісняви щіткою, щоб все легко відійшло. Далі ту частину стіни, яку ви обробили потрібно витерти вологою ганчіркою, протерти сухим рушником й висушити.

Щоб пліснява не з’являлася на стінах, варто контролювати вдома рівень вологості й забезпечувати хорошу вентиляцію.

Зверніть увагу, що пліснява є небезпечною для здоров’я. Саме грибок стає причиною зниження імунітету. Через цвіль є навіть ризик виникнення астми. Якщо вчасно не виводити плісняву, можна зіштовхнутися з головними болями, сухим кашлем та проблемами зі шлунково-кишковим трактом.