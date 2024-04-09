Певно, всі вже знають, що кліщі справді небезпечні, і можуть не тільки принести дискомфорт, але й переносити різноманітні захворювання. І особливо обережними потрібно бути із настанням тепла.

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Які хвороби можуть переносити кліщі?

В Україні ви можете зустріти кілька різних різновидів кліщів, і найбільш небезпечними є іксодові лісові кліщі, проте обходити стороною також потрібно і лугових. Втім, далеко не всі кліщі переносять захворювання чи недуги, але ті, які ще роблять, можуть загрожувати людині близько 150 хворобами – про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Найбільш небезпечними захворюваннями є такі:

кліщовий вірусний енцефаліт;

хвороба Лайма;

гранулоцитарний анаплазмоз;

Крим-Конго геморагічна гарячка;

моноцитарний ерліхіоз;

геморагічна гарячка з нирковим синдромом;

туляремія.

Втім, ви можете позбутися кліщів на своїй ділянці, і також існують способи, які допоможуть виявити цих шкідників.

Як виявити кліщів

Для того, щоб знайти кліщів на ділянці, вам потрібно витерти піт рушником та покласти його на зарості високої трави. І вже за кілька хвилин ви зможете помітити на цьому рушнику кліщів, що приповзуть на запах поту. А коли починає теплішати, кліщі починають вилазити на землю – і саме цей час ідеальний для того, щоб почати очищати ділянку від старого сміття та листя. Річ у тому, що спершу кліщі починають злазитися саме туди.

Які запахи не подобаються кліщам

Ці комахи терпіти не можуть запах полину, м'яти, базиліка та лаванди. Тож ви можете сміливо садити ці запашні трави у себе на ділянці. Також гарно відлякувати кліщів може навіть звичайна суха трава.

Бояться шкідники й часнику. Для того, щоб позбутися кліщів на ділянці, дачники часто змішують кілька зубчиків часнику зі столовою ложкою олії лаванди чи ялівцю та дають суміші настоятися.

Через добу її потрібно процідити та додати туди ложку рідкого мила та дві склянки води. Цей розчин ви можете залити в обприскувач та обробити ними газон. Робити це потрібно щодня протягом цілого тижня. Після цього кліщів не має залишитися.

До речі, дуже рідко можна побачити кліщів і на клумбах, де росте дуже багато ромашок – річ у тому, що у цих квітах міститься піретрин, який кліщі не переносять.