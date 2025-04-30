Не з'являться ніколи: як обробити подвір'я від кліщів

У весняно-літню пору на ділянці з’являється чимало кліщів. Здебільшого їх багато в парках та лісі, втім в домашньому саду вони також можуть бути. Побороти шкідливих кліщів можна досить просто, важливо лише розуміти, як саме це робити.

Для того, щоб впевнено себе почувати у власному саду, потрібно ретельно обробити ділянку проти небезпечних комах, пише 24 Канал. Кліщ є доволі маленьким, тож на одязі його можна не помітити, а його укус стане не лише болючим, але й дуже небезпечним. Кліщі переносять серйозні захворювання, тож можуть заразити людину.

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Що відлякує кліщів

Садівники кажуть, що кліщів відлякують рослини з дуже різким запахом. Для того, щоб позбутися шкідників, активно використовують ефірні олії деяких трав.

До прикладу, розмарин здатен відлякати кліщів, мух і навіть тлю, бо має дуже сильно різкий аромат. Відомий своїм стійким та гірким запахом полин. Його навіть використовують у репелентах від кліщів, молі та бліх. Окрім того, кліщі зовсім не переносять запаху часнику через особливий різкий запах. Якщо посадите ці рослини, то можете бути певними в тому, що кліщів на ділянці не буде.



Кліщів можна позбутися на власному подвір'ї / Фото Pexels

Фахівці навіть визначили цікавий факт виявлення кліщів. Потрібно білою марлевою тканиною пройтися по закутках подвір’я й провести по траві. Якщо кліщі є на подвір’ї, то їхня значна частина зачепиться на тканину й тоді вже доведеться активно обробляти ділянку.

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Розпилювати ділянку хімікатами потрібно тоді, коли на вулиці буде спокійна погода без дощу та вітру. Найкраще підійде для цього сонячний та теплий день, бо саме в теплу днину кліщі люблять вилазити на поверхню. Спеціальними розчинами потрібно обприскати не лише траву, але й все вище неї ще на метр. Також треба обов’язково обробити нижні гілки дерев, пороги та вхідні двері.