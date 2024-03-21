Чимало людей зіштовхуються із проблемою вологості повітря у оселях, і це призводить до того, що на вікнах дому з'являється конденсат. Виникає це явище через те, що в середині будинку повітря набагато тепліше, ніж ззовні. І саме тоді, коли воно взаємодіє із холодним склом, воно і саме починає охолоджуватися і осідає водою на вікні.

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Зважайте, що конденсат не тільки псує вигляд з вашого вікна, але може призвести і до інших небажаних наслідків: наприклад, грибка, цвілі та навіть руйнування віконних рам. Може через це з'явитися і неприємний запах. Та, на щастя, виправити проблему дуже просто, і для цього знадобиться тільки кухонна сода.

Як позбутися конденсату на вікнах

Для цього вам потрібно знайти у себе в коморі одну склянку соди, склянку води та звичайну щітку із ганчіркою. Отож, ось покрокова інструкція, що вбереже ваші вікна від запотівання.

Перш за все вам потрібно змішати харчову соду із водою у рівних пропорціях так, щоб утворилася паста. Після цього суміш вам потрібно нанести на чисту вологу ганчірку та протерти нею вікна. Потім вам потрібно буде зробити це ще раз, але цього разу використовуйте вже чисту ганчірку.

Річ у тому, що сода має абсорбуючий ефект, і саме через це може запобігати виникненню конденсати. Додатковий плюс – ця паста також допоможе усунути будь-які плями та бруд на ваших вікнах, і після використання засобу вони будуть прямо сяяти чистотою.

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Інші способи позбутися конденсату

Звісно, не можна забувати і про основний спосіб, який використовують вже десятиліттями – звичайна вентиляція. Для того, щоб ваші вікна не запотівали, вам потрібно забезпечити хорошу вентиляцію у приміщенні. Так ви можете зменшити вологість повітря, і саме це допоможе уникнути конденсату.

Не забувайте і про те, що навіть у холодну пору року не варто сушити білизну у приміщенні, адже це збільшить вологість повітря. Ще одним способом боротьби із конденсатом може стати тепла підлога із підігрівом. Тоді ви зможете підтримувати стабільну температуру, і конденсат буде утворюватися менше.