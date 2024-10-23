Виявляється, допомогти в цьому може тарілка з сіллю, пише Mirror. Все, що вам треба зробити – це поставити її на підвіконня. Такий спосіб може здатися дещо незвичним, втім тарілка допомагає зменшити конденсат. Сіль поглинає вологу, тож робить кімнату сухішою й знижує ризик утворення цвілі.

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Конденсат з’являється через різницю температур, коли на вулиці холодно, а всередині дуже тепло. Сіль зменшує ризик вологості й конденсату, тож його утворення на вікнах буде мінімальним.

Насправді ж, конденсат у квартирі є шкідливим, оскільки може спричинити плісняву, яка буде погано впливати на здоров’я. Якщо сіль буде стояти на підвіконні, то на склі буде утворюватися менше крапель конденсату.

Дієві поради від конденсату
Дієві поради від конденсату / Фото Pexels

Цей трюк не потребує жодних зусиль. Потрібно лише наповнити неглибоку миску сіллю – підійде кухонна чи кам’яна. Кількість солі варто враховувати під розміри вікна. Чим вікно буде більшим, тим більше й солі треба насипати. Втім експерти кажуть, що традиційно вистачає вмісту однієї тарілки.

Вмісту солі в мисці вистачить на кілька днів. Замінити її треба після того, як вона стане вологою й почне злипатися в грудки.

Окрім того, позбутися конденсату можна завдяки встановленню осушувача повітря, який допоможе знизити вологість у домі, а це призведе до зменшення кількості конденсату та його зникнення.