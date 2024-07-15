Копійчаний засіб від мошок: з ним комахи зникнуть назавжди

Для го, щоб позбутися мошок, які часто бувають дуже набридливими, вам необов'язково вдаватися до дорогих магазинних засобів. Достатньо буде всього одного народного методу.

Коли на кухні з'являється багато маленьких мошок, тоді кожного дня доводиться стикатися з тим, що вони лізуть в усі продукти і залишені страви. Багато людей ламають голову, як ж їх можна позбутися без використання хімікатів у себе на кухні.

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Чому мошки з'являються вдома

Причин цього явища може бути досить багато, проте основні з них наводимо нижче.

Органічні відходи. Якщо у вас вдома постійно переповнене відро для сміття – це ідеальне середовище для розмноження мошок. Особливо у випадку, якщо в цих відрах є харчові відходи. Регулярно викидайте сміття та постійно після цього мийте відро.

Кімнатні рослини. Так, це може бути неприємно, але це дуже розповсюджена причина появи мошок у квартирі. Якщо земля в горщиках постійно волога, комахи точно там оселяться.

Проблеми з сантехнікою. Ця проблема дуже поширена, і до появи комах може призвести і засмічення в трубах, і залишки їжі в раковині чи біля неї.



Проти мошок можна боротися домашніми засобами / Фото Pexels

Народний засіб проти мошок

Для того, що засіб проти мошок був дієвим, він зовсім необов'язково має бути дорогим. Зробити його цілком можна самостійно. Перший спосіб – це винна пастка.

Для цього вам потрібно поставити трохи червоного вина у склянку чи банку та натягнути на неї харчову плівку. В ній зробіть зубочисткою кілька невеликих отворів, і згодом помітите, що комахи просто не можуть вибратися зі склянки та гинуть там.

Засіб з рідкого мила та яблучного оцту також може стати у пригоді. Вам потрібно змішати у банці трохи оцту та кілька крапель мила і поставити там, де є багато мошок.